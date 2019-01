Wormuth: ‘Goede spelers kunnen de club altijd verlaten’

„De spelers hebben de power voor 60 minuten”, verklaart Trainer Frank Wormuth zijn wens om twee keer een uur te laten spelen. „Ik wil ze allemaal laten spelen.” De trainer kan in Duitsland beschikken over 20 spelers, al is Silvester van der Water nog een twijfelgeval. Jeff Hardeveld bleef achter in Almelo, hij heeft nog een maand extra nodig voor zijn herstel. Robin Pröpper en Sebastian Jakubiak werken in Zeist aan hun herstel.

Vermeij

Ook Vincent Vermeij ontbreekt zoals bekend tijdens het mini-trainingskamp in Barsinghausen, al is er nog geen groen licht gekomen uit Den Bosch. De spits is in gesprek met de koploper van de eerste divisie om per direct de overstap te maken. Het zou dan om huur gaan.

„Vincent stond vorig seizoen geregeld in de basis, nu niet. Ik snap dat het voor hem lastig is dat hij zo weinig speelt, al vind ik dat hij het heel goed heeft gedaan het afgelopen half jaar”, zegt Wormuth. „Hij was niet boos, maar accepteerde het en wachtte op zijn kans.”

Meer speelminuten

De spits wil ook niet per se weg, maar gaf al vaak aan meer speelminuten te willen. „Meerdere clubs vroegen naar hem”, zegt Wormuth. Dan gaat de bal vanzelf rollen. „Brandley Kuwas speelt nu vaak op zijn plek, dat was vooraf niet zo gepland. Dan hebben we Dalmau nog en Joey Konings die goed bezig is. We staan Vincent niet in de weg.”