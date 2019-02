Wormuth gokte op 0-0: ‘We hebben zelf maar één kans gehad’

‘‘Ik had het gevoel dat de ploeg die als eerst zou scoren ook zou winnen’’, zei Wormuth. Hij had gelijk, want ADO scoorde en won. Opvallend was dat Wormuth zijn topscorer Kristoffer Peterson bijna de gehele wedstrijd op de bank hield. Wormuth: ‘‘Ik was in dubio of ik Peterson nog zou inbrengen in het laatste kwartier. Met Kuwas hadden we na rust één grote kans, maar verder waren we niet gevaarlijk. Daarom dacht ik dat het beter was om defensief te wisselen. In de hoop op in elk geval 0-0. Toen het 1-0 werd heb ik Peterson toch maar gebracht om er een gelijkspel uit te slepen. Maar helaas zonder succes.’’