Wormuth had het nooit verwacht: ‘Sorry, ik ben liefhebber van kunstgras geworden’

Het is niet de allerbeste tijd om op gras te trainen, beseft de trainer. „Maar we doen het toch, omdat we veel uitduels spelen op gras. En we willen er alles aan doen om uit te winnen.” Heracles hield dit seizoen tot nu toe nog maar twee punten over aan wedstrijden buiten Almelo. Maar met nog vijf bezoekjes aan andere clubs te gaan, wordt het hoog tijd om meer punten te pakken.

De Duitse trainer had nooit verwacht het ooit nog eens te zeggen, maar hij is fan geworden van kunstgras. „Ja sorry, ik ben liefhebber geworden, zeker om op te trainen. Het veld is altijd goed. Terwijl echte velden het in deze tijd zwaar hebben.” Of de uren op het echte gras van buurman ON gaan helpen, verwacht hij wel. „Het is vooral mentaal. Voetballend zal het niet heel veel verschil maken, maar spelers hebben wel het gevoel dat ze meer gewend zijn.”

Het wordt een belangrijk duel in de strijd tegen degradatie. Heracles wil voor het eerst sinds 13 maart 2021 weer eens buiten Almelo winnen, destijds won het in Den Haag van ADO. Heerenveen heeft het zwaar dit jaar en pakte in 2022 nog maar twee punten.

Heerenveen - Heracles Vrijdag, 20.00 uur Scheidsrechter: Bos Bijzonderheden: Doelman Janis Blaswich heeft een spierblessure en wordt vervangen door Koen Bucker. Emil Hanssen is een vraagteken, hij heeft last van een knie. Linksback Giacomo Quagliata is geschorst na zijn gele kaart tegen Vitesse, zijn plek wordt ingenomen door Ruben Roosken.