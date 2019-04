Wormuth: ‘Het was vanavond Blaswich 2, Heerenveen 1’

Zijn collega-trainer baalde enorm. Want het was Heerenveen dat het betere spel en de betere kansen op de mat legde. ‘‘Ik ben teleurgesteld over de uitslag’’, zei Heerenveen-trainer Johnny Jansen. ‘‘Ik ben tevreden over hoe dominant we hebben gevoetbald, maar het is jammer dat we ons zelf niet hebben beloond.’’