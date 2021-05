Wormuth houdt hoop op inzetbaarheid topscorer

Heracles geeft het in slotfase helemaal weg tegen Emmen

25 april EMMEN - Heracles leek in Emmen op weg naar een punt, maar de Almeloërs gaven het helemaal weg en lieten zich in de laatste minuten van het duel nog twee keer verrassen. Van 1-1 in de 88ste minuut werd het nog 3-1. Grote man van de middag was spits Michael de Leeuw, die alle drie treffers van Emmen voor zijn rekening nam.