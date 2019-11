Wormuth: ‘Ik had het gevoel dat ik naar een tenniswedstrijd keek’

Trainer Frank Wormuth had zich woensdag flink opgewonden tijdens de bekerwedstrijd tegen RKC (4-3 zege). Een dag later kwam het besef: „Dit is een jonge ploeg, het gaat niet altijd goed.”

Hij had hoge verwachtingen van de bekerwedstrijd gehad, vertelt hij een dag voor Heracles weer tegen RKC speelt, dit keer in Waalwijk. „Normaal heb ik geen verwachtingen, nu dus wel. We begonnen goed, ik dacht: top, doorgaan. Maar na een kwartier ging het opeens veel minder. Op het einde leek het wel een tenniswedstrijd, het veld lag open, het ging van links naar rechts.”

Het deed hem denken aan vorig seizoen. „Toen lagen er ook vaak te veel ruimtes en kregen we veel goals tegen. Maar destijds leunden we op Kuwas, Dalmau en Peterson. Dit seizoen spelen we veel compacter, alleen lukte dat afgelopen woensdag niet. Na een nacht slapen, dacht ik: dit hoort erbij. De ploeg is jong en vrij onervaren, er zitten wedstrijden als deze tussen, dat moeten we accepteren."