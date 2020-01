Wormuth is blij met nederlaag tegen Heerenveen

Video Heracles hoopt nog altijd op een uitver­kocht huis en is tegen een Be-Ne-Lea­gue

13 januari ALMELO - Heracles en FC Twente hopen op 1 maart de gesprekken over de gezamenlijke jeugdopleiding te hebben afgerond, stadion Erve Asito is nog niet uitverkocht en de vader van Thomas Bruns is toegetreden tot het bestuur. En er was meer, tijdens de nieuwjaarsreceptie.