Wormuth is na rode kaart pissig op Bakis: ‘Hij is geen 19 meer, hij had beter moeten weten’

Trainer Frank Wormuth was na de 1-0 nederlaag in eigen huis pissig op Sinan Bakis. Heracles had de thuiswedstrijd tegen NEC onder controle, totdat de spits zijn verstand verloor. „Hij is geen 19 jaar, hij is 27, Sinan had beter moeten weten.” Bakis werd op vervelende wijze uitgedaagd door Ivan Marquez van NEC en kon zijn temperament niet onderdrukken. Hij maakte een kopstoot-beweging, net als Marquez, maar Bakis had al geel en kon inrukken.