Wormuth kritisch op Burgzorg: ‘Hij heeft nog niets laten zien’

Robin Pröpper heeft er slecht van geslapen, maar het zwart-wit is het rood van FC Twente geworden

1 juli ENSCHEDE - Het is één van de meest spraakmakende transfers van de laatste jaren in de regio. Robin Pröpper was vijf jaar lang een boegbeeld van Heracles, de komende drie seizoenen staat hij onder contract bij buurman FC Twente. Niet iedereen in Almelo is daar even blij mee.