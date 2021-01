Wormuth laat Bakis niet vallen: ‘We kunnen ook met twee spitsen spelen’

De spits meldde zich donderdag voor het eerst op Erve Asito. Hij is voor een half jaar gehuurd van Schalke 04. „Zijn reputatie is goed”, weet Wormuth. Kutucu (20) maakte vrijdag kennis met zijn nieuwe ploeggenoten en wil zelf zo snel mogelijk het veld op. In Gelsenkirchen kwam hij niet vaak aan spelen toe.

„De vraag is hoeveel tijd hij nodig heeft. Integreren kan snel gaan, maar ook even duren”, zegt de trainer. „Het is wel een voordeel dat er meer Duitsers zijn.” Hij somt op: „We hebben veertien Nederlanders, zeven Duitsers, drie Belgen. De anderen komen uit verschillende landen.”

Voetbal is zakelijk

Dat Sinan Bakis en Adrian Szöke er een grote concurrent bij krijgen, vindt Wormuth onderdeel van de business die voetbal is. „We hebben het lang geprobeerd met ze, maar ze hebben weinig doelpunten gemaakt. Sinan scoorde wel drie keer tegen Emmen, maar dan zeg je niet: sorry, we stoppen de onderhandelingen met Kutucu. Het is zakelijk.”

Als Kutucu fit is, wordt hij de eerste keus, zoveel is wel duidelijk. „Maar we laten die andere jongens natuurlijk niet vallen. We kunnen ook met twee spitsen spelen.”

Heracles - Heerenveen

Zaterdagavond 21.00 uur

Scheidsrechter: Kamphuis Mats Knoester is nog niet fit genoeg om te spelen tegen Heerenveen. Kasper Lunding is een vraagteken. De nieuwe spits Ahmed Kutucu begint nog niet, maar als zijn coronatest negatief is, zal hij wel minuten maken.