Wormuth na 5-1 verlies: ‘Utrecht was dodelijk’

“De momenten dat we in een ondertal kwamen waren er niet veel, zelfs met tien man. FC Utrecht liet zien dat het dodelijk is in die momenten”, aldus de coach. “We moeten de nederlaag accepteren en hiervan leren.”

Zijn collega-trainer Dick Advocaat was blij met de ruime zege. “Ik ben erg tevreden. Een knappe overwinning op een, in mijn ogen, goede ploeg. Dat we na rust een mannetje meer hadden, wil niet zeggen dat we het ook makkelijker hadden. Maar we losten het goed op.”