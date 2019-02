Wormuth na gelukkige overwinning: ‘Soms beetje geluk nodig’

Wormuth bevestigde dan ook dat vooral de drie punten zorgden voor een glimlach op zijn gezicht. ,,Soms moet je een beetje geluk hebben in het voetbal’’, zei de coach. ,,We begonnen goed, je zag het verschil tussen de ploegen. Wij spelen voetbal, zij werken voetbal. Maar aan het einde van de wedstrijd hadden we geluk. Zij zijn zo sterk en groot, daar hadden we erg veel moeite mee.‘’

Mo Osman scoorde zeven minuten voor tijd de 0-1, uit een strafschop. Daarmee werd hij matchwinner, ondanks nog een regen aan kansen van VVV. Of hij het een gestolen overwinning vond? ,,Nee, een moeizame zege dat wel. We waren niet minder, ik had het gevoel dat het een 0-0 wedstrijd was. Of dat het met een penalty beslist zou worden, dat gebeurde. We hadden niet afgesproken wie 'm zou nemen. Ik voelde me sterk, de anderen keken mij aan: pak de bal maar. Dat deed ik‘’, aldus Osman.