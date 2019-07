Wormuth na nederlaag: ‘We zijn geen supermannschaft’

‘Mooie test’

Fysiek

Excelsior, dat afgelopen seizoen degradeerde, trad aan met een fysiek sterke ploeg. “Ze waren groot en fysiek sterk. Na 20 minuten maakten wij de switch in ons spel, zetten ons lichaam beter in. Dat vond ik goed om te zien. We waren alleen niet scherp in de afronding. De twee goals kregen we tegen uit standaardsituaties. We weten wat ons te doen staat.’’ De trainer besloot: ‘‘We zijn geen supermannschaft, maar een mannschaft. Het belangrijkste is dat ik een team aan het werk zag.’’