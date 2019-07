Wormuth: nederlaag in Volendam ondergeschikt aan proces

Wormuth: ,,We zitten volop in het proces van de voorbereiding . Vandaag was belangrijk dat de spelers vooral heel moe worden. We hebben vrijdag erg hard getraind. Veel tempotraining met intensieve arbeid. Vandaag moest alles in de wedstrijd worden gestopt. Daarbij ging het om de basisfitheid van de ploeg. Daar zijn we nu vooral mee bezig in deze fase van de voorbereiding. Dan is het resultaat niet zo belangrijk.”

Wormuth stuurde zijn ploeg voor het eerst deze voorbereiding het veld in met vijf verdedigers. Navajo Bakboord, Maximilian Rossmann, Robin Propper, Dario van den Buijs en Lennart Czyborra waarbij de backs Bakboord en Czyborra in balbezit doorschuiven. ,,We proberen alles opties in deze voorbereiding. Het is belangrijk dat het team meerdere systemen kan spelen”, aldus Wormuth, die vond dat ,,het loopwerk” van zijn verdedigers wel beter moet in dit spelconcept.

Nog drie generale repetities

Heracles speelt nog drie oefenduels. Dinsdag (19 uur) op sportpark het Midden in Vriezenveen tegen de Griekse opponent Asteras Tripolis. Zaterdag (14.30 uur) tegen Helmond Sport en als klap op de vuurpijl zondag (15 uur) in Kurtekotten tegen de Bundesligaclub Bayer Leverkusen. In die duels zal Wormuth niet meer gaan spelen met twee verschillende teams voor en na rust. In Volendam gebeurde dat dus zaterdag voor het laatst in deze voorbereiding.