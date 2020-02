Wormuth negeert interesse vanuit China en blijft nog een jaar: ‘Een compliment’

Cyriel Dessers: ‘Nu komt er een periode aan waarin we moeten’

3 februari ALMELO - Zijn week was tumultueus, aanvaller Cyriel Dessers dacht een transfer te kunnen maken, maar speelde gisteren gewoon weer met Heracles tegen Willem II. Over tot de orde van de dag dus. Zijn ploeg verloor voor de derde keer op rij in de competitie (1-0). „Vanaf nu moeten we winnen.”