Wormuth: ‘Nog een kans om nederlaag tegen RKC te compenseren’

Is de moed jullie al in de schoenen gezakt?

„Nee, helemaal niet”, zegt trainer Frank Wormuth, optimistisch en nuchter als altijd. „We weten dat het een uitdaging is om tegen deze drie ploegen te spelen. En je mag ons niet vergelijken met Ajax, AZ of Feyenoord, dus de waarschijnlijkheid dat je verliest is groot. Alleen: we hebben thuis van RKC verloren en dat had niet gemogen. Die nederlaag moeten we compenseren. Dat betekent dat we ergens bonuspunten moeten pakken en verrassen. We hebben nog een kans om dat te doen, tegen Feyenoord.”