Wormuth over Burgzorg: ‘Hij is een open jongen, maar dit was niet zo slim’

Ballen Verstand ‘Maradona en Messi die samen een balletje trapten: dat is mijn Diego-mo­ment’

27 november ENSCHEDE - FC Twente trapt het voetbalweekend vrijdagavond af met een thuisduel tegen RKC. Heracles ontvangt zondag AZ. In de Ballen Verstand blikken we vooruit, maar er is er nog veel meer.