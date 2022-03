Wormuth over degradatiestrijd Heracles: ‘De stress neemt nu wel toe’

Heracles Almelo dag later tegen PSV

ZEIST - De KNVB heeft het speelschema bekendgemaakt voor de halve finales van de beker. Het eerste duel in de halve eindstrijd gaat in Deventer tussen Go Ahead Eagles en PSV, op woensdag 2 maart om 20.00 uur. Een dag later ontvangt AZ Ajax voor de andere plek in de finale, ook om 20.00 uur.

16 februari