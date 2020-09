Wormuth snapt de zorgen van de analisten, maar deelt ze niet

Wormuth doelt op analist Ronald de Boer, die verwacht dat Heracles het dit seizoen niet gaat redden. „In het begin van het seizoen heerst dat gevoel altijd”, vervolgt de trainer van Heracles. „We kunnen onze beste spelers niet behouden. Dus beginnen we steeds opnieuw en is het afwachten hoe het valt. Dat hoort bij Heracles, waar het eerste doel ook altijd is: handhaven. Dat is al zestien jaar zo en zal niet veranderen.”

„Vorig jaar raakten we de hele aanval kwijt, met Dalmau, Kuwas en Peterson. Nu met Dessers, Mauro Júnior, Merkel en Osman het hart van de ploeg. Maar de verdediging staat nog overeind, dus ik gok dat die volgend jaar vertrekt, ha ha. Maar kijk je naar de opstelling tegen ADO, dan staan er niet veel andere namen in de ploeg dan vorig seizoen.”

Bakis of Burgzorg?

„Ik heb vertrouwen in deze ploeg en dat zeg ik niet om het zeggen. De nieuwe jongens zijn goed bezig, alleen kost aanpassen tijd, dat is altijd zo. We hebben in de voorbereiding niet veel gescoord, maar ook niet veel goals tegen gekregen. Zonder goals geen overwinning natuurlijk, maar het is fijn dat we een verdediging hebben waar we op kunnen vertrouwen. Bovendien zijn we fit. ”

„Of spits Sinan Bakis speelt, weten we nog niet. Daar discussiëren we nog over. Adrian Szöke kan hem vervangen, hij is net terug met de Hongaarse ploeg. Maar ook Delano Burgzorg kan er staan. Luca de la Torre zou dan naar links kunnen. Hij kan op beide vleugels en is tweebenig. Ik vroeg laatst aan hem: ben je links of rechts? Daar kon hij geen antwoord op geven. Hij moet alleen nog wat power krijgen.”

Over de tegenstander van zondag is Wormuth duidelijk: „Het is een wedstrijd tegen een concurrent en we spelen thuis, dus we moeten winnen. Wat niet wil zeggen dat we ook winnen.”

Heracles - ADO Den Haag

Zondag 14.30 uur

Erve Asito

Scheidsrechter: Van der Eijk

Blessures: Noah Fadiga is ziekjes en is uit voorzorg thuis, hij is een vraagteken. Giacomo Quagliata heeft last van een spierblessure, Navajo Bakboord herstelt nog van een zware knieblessure.