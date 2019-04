Wormuth verrast en zet Dalmau tegen Feyenoord op de bank

Trainers doen normaal gesproken in de aanloop naar een wedstrijd geheimzinnig over de opstelling. Frank Wormuth is een uitzondering. Aan de vooravond van het duel bij Feyenoord geeft hij zijn kaarten gewoon bloot. „De twee vorige keren dat ik mijn kaarten voor me hield, gingen we onderuit. Dat was bij NAC en Fortuna”, aldus de oefenmeester. Dat hij nu zijn elf namen prijsgeeft doet hij bewust, zegt hij lachend. „Nu hebben ze bij Feyenoord even stof tot nadenken. Een uur voor de wedstrijd de opstelling weggeven is geen verrassing. Dan is iedereen met zijn eigen ploeg bezig.”