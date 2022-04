Wormuth vol lof over FC Twente: ‘Ze hebben alles goed gedaan, maar we zijn niet bang’

Het is een dag voor de derby tegen FC Twente. Trainer Frank Wormuth blikt vooruit en is vol lof over de tegenstander uit Enschede die het dit seizoen zo goed doet. „Het is echt een team, met leiders als Ricky van Wolfswinkel en Robin Pröpper en ze hebben een fantastische keeper. Naast kwaliteit heb je ook geluk nodig. Als je terugkijkt, hebben ze alles goed gedaan, maar we zijn niet bang voor FC Twente.”

Heracles heeft 33 punten, een zege op FC Twente en handhaving is een zekerheid. Wormuth: „Dat zou fantastisch zijn. In Enschede speelde we een slechte eerste helft. We hadden een matchplan, maar dat kwam er niet goed uit. We kunnen nu echt iet zeggen: we laten de tegenstander komen.”

Dat het een derby is, blijft speciaal, vindt Wormuth. „Maar het is niet meer als vroeger toen jongens van hier het tegen elkaar opnamen. Dit is een andere generatie, er spelen veel buitenlandse jongens bij ons, die de regio niet goed kennen. Voetbal is hun werk. vroeger kwamen er meer emoties bij kijken.”