Wormuth vraagt zich af: Wat zouden Ajax en AZ doen zonder vier doelpuntenmakers?

Szöke is geen nieuw gezicht, hij speelt al sinds de zomer van 2019 bij Heracles, maar brak niet eerder door. „Hij presteerde altijd prima in oefenduels, maar zijn rendement was laag. De laatste weken begint hij ook veel te scoren, dus vind ik het tijd om voor hem te kiezen. Ik merk dat Sinan Bakis ook weer op de weg terug is, hij zat er sportief even doorheen. Dat is menselijk”, zegt Wormuth.