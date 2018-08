Wormuth: "We hadden zelfs kunnen winnen"

Maar toen de eerste emoties waren weggeëbd laafde de Duitser zich aan het prima resultaat op de openingsdag van het seizoen. Met de 1-1 bij Ajax kende Wormuth een uitstekende entree in Nederland. ,,We hadden hier zelfs nog kunnen winnen, maar onder de streep kunnen we tevreden zijn'', aldus Wormuth.

Zijn collega Erik ten Hag was dat zeker niet. Voor de Oldenzaalse oefenmeester van Ajax betekende de 1-1 een valse start van het seizoen. ,,Ik ben super teleurgesteld. Dit is te weinig'', aldus Ten Hag. ,,We hadden afgesproken dat we vanaf de eerste minuut de gaskraan zouden opendraaien. Daar hebben we vanaf het begin van de voorbereiding naar toe gewerkt. Maar het duurde veel te lang voordat we in wedstrijd kwamen. Zo maak je het de tegenstander niet moeilijk. Als team zijn we door het ijs gezakt.''