Wormuth: ‘We hebben iets te verliezen, dat is goed’

De Almelose ploeg moet winnen van de tegenstander uit Breda, zegt trainer Frank Wormuth. „Als we op deze ranking willen blijven. In de uitduels tegen AZ, PSV en Feyenoord pakken we normaal gesproken nul punten, dus thuis moet het gebeuren.”

Heracles won zaterdag van De Graafschap, maar verloor dinsdag van Willem II. „Het was een zes puntenwedstrijd”, zegt de trainer. „Willem II komt dichterbij, dus we moeten blijven winnen. Het mooie is dat NAC ook moet winnen, het is hun laatste strohalm. Dat betekent dat er druk op de wedstrijd zit. We hebben iets te verliezen, dat is goed. Als er niks op het spel staat, wil je wel honderd procent geven als speler, maar dan lukt het niet altijd.”