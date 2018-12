Wormuth: ‘We willen zo snel mogelijk veilig zijn’

Heracles won uit alleen van Heerenveen. „ Aan elke elke serie komt een einde”, zegt hij met een lach. De trainer heeft zijn ploeg anders toegesproken voor het laatste duel van 2018. „We hebben 23 punten, met dat aantal redden we het niet aan het einde van het seizoen, dus we moeten gaan winnen. Nu is onze plek nog comfortabel, maar als we zo doorgaan komen we in een situatie waarin we moeten winnen. Daar moeten we nu mee beginnen. Ik ben een Duitser, ik wil zo snel mogelijk veilig zijn, dus 35 punten hebben.”