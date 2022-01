Wormuth: ‘Wie denkt dat het Rai makkelijk afgaat, zit er volledig naast’

Twee weken na het ongeval van Rai Vloet: hoe vergaat het Heracles?

ALMELO - Heracles moet verder zonder middenvelder Rai Vloet. Er is inmiddels contact geweest tussen de speler die betrokken was bij een dodelijk ongeluk waarbij een jongetje van 4 om het leven kwam en trainer Frank Wormuth, maar over de inhoud van het gesprek wil de coach niets kwijt. „Dat vind ik privé.”

26 november