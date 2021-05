Wormuth: ‘Wij zijn niet de favoriet, in een derby gelden ander wetten’

Dat FC Twente het de afgelopen tijd een stuk minder doet en Heracles op een paar momenten na best redelijk draait, zegt Wormuth niets. Ook plek acht (Heracles) versus plek twaalf (FC Twente) laat hem onberoerd. „Als clubs een derby spelen, tellen de prestaties ervoor en erna even niet. Zo’n duel motiveert alle spelers op het veld.”

Hij vindt dat hij vol zelfvertrouwen is als hij zegt: „Ik denk dat het 50-50 wordt wie er wint. Dat vind ik al heel wat om te te zeggen. Want laten we realistisch zijn, we hebben de laatste uitwedstrijd met 3-1 verloren van FC Emmen, daarvoor verloren we met 3-0 van PSV en ook bij RKC verloren we zo dik. Wij zijn uit echt niet zo goed als thuis.”

Kunstgras helpt

Als een van de redenen daarvoor noemt hij het kunstgras op Erve Asito. „Spelen we thuis, dan zijn we meteen gewend aan de ondergrond, daar zijn we elke dag. Spelen we uit op gewoon gras, moeten we even wennen. Dat is geen reden dat we verliezen, het gaat natuurlijk ook om de tegenstanders en die zijn thuis ook vaak beter dan uit.”

Wormuth vindt: „Ik ben een realist. Het wordt een hele grote uitdaging in Enschede. Ja, op papier doen we het goed en de statistieken zijn steeds beter geworden. Maar ik ga echt niet zeggen dat we de favoriet zijn, want dat is niet zo.”