Wormuth wijst spelers op beroepseer: ‘Fans verdienen strijdlust’

Merkel bijna drie dagen vast op vliegveld Astana

28 maart ALMELO - Alexander Merkel moet zich de afgelopen dagen zo nu en dan Tom Hanks hebben gevoeld in de film de Terminal. De speler van Heracles zat van maandag tot donderdagmorgen vast op het vliegveld van Astana in Kazachstan. Vrijdag keert hij pas terug op het veld in Almelo.