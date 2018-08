Wormuth wijzigt basis op twee posities

Cijferspel Op deze manier behaalde Heracles resultaat in Amsterdam

13 augustus AMSTERDAM - Voor het eerst in de historie verspeelde Ajax in opeenvolgende jaargangen punten in het openingsduel in de competitie, vorig seizoen was Heracles ook al de tegenstander en won de ploeg uit Almelo met 2-1. Dit keer speelde Heracles met de nieuwe hoofdtrainer Frank Wormuth knap met 1-1 gelijk. Op deze manier behaalde Heracles resultaat in Amsterdam.