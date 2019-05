Wormuth wil dat spelers geld terugbetalen aan publiek

De trainer kon er niet over uit, zijn ploeg stond met 4-2 voor en verloor met 5-4 in eigen huis. „Ik kan beter niets zeggen, ik voel me zo slecht hierover. De nederlaag steekt diep in mijn hart. De manier waarop is ongelooflijk. Deze spelers kunnen niet omgaan met een pauze, dat zag je na de winterstop en na interlandperiodes ook.”