Wormuth wil even geen ‘ja, maar’ meer horen

Het was de dag waar ze in Waalwijk al maanden op wachtten. De eerste overwinning van het seizoen, het eerste echte feestje en eindelijk eens drie punten. En iedereen wist: het gaat er een keer van komen en snel ook. Afgelopen woensdag nog verloor de ploeg nipt van Heracles in de beker, maar zaterdag constateerde trainer Frank Wormuth al snel dat RKC de ploeg was die echt wilde winnen en ook van plan was dat te gaan doen. „Wij niet.”