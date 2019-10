Wormuth wisselt amper: is hij van zijn geloof gevallen?

Frank Wormuth begint ook tegen FC Emmen nagenoeg met dezelfde ploeg als de afgelopen duels. Om drie redenen, zegt hij: „We zijn de eerste wedstrijden op zoek gegaan naar de romp van de ploeg, naar spelers die elkaar snel kunnen vinden en bij elkaar passen”, zegt de trainer van Heracles. „Reden twee: never change a winning team. Tegen FC Groningen speelden we voor het eerst met de elf waar we daarna mee zijn blijven spelen, we wonnen drie keer op rij. En de laatste reden is dat er nog geen andere spelers nadrukkelijk op de deur kloppen.”