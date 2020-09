Wormuth: ‘Ze raken bijna je hersenen met de coronatest’

ALMELO - Heracles krijgt zaterdag voor de tweede keer deze week uitslagen van de coronatesten. De eerste van deze week bracht geen verandering: er is nog altijd een speler in de selectie positief.

De speler is niet ziek geworden en heeft maar een dag symptomen gehad, maar blijft in quarantaine zolang het nodig is. „Nee, ik ben niet nerveus over de uitslagen”, zegt trainer Frank Wormuth, twee dagen voor het uitduel tegen Willem II. „Dat ben ik altijd wel voor de test zelf. Die is heel vervelend, ze raken bijna je hersenen.”

Geen hotspot

Dat tot nu toe geen andere speler van Heracles positief is getest, vindt de trainer ‘geluk’ hebben. „Je kunt het virus moeilijk controleren, je ziet ‘m niet. Gelukkig zitten we in een regio die geen hotspot is, dat scheelt. We houden ons in de tussentijd aan alle maatregelen en doen heel voorzichtig.”

„Maar dat hebben de trainers bij Vitesse ook gedaan en toch hebben ze het virus opgelopen”, vervolgt hij. In Arnhem zijn acht mensen uit de staf besmet geraakt. „We weten ook niet wat er zaterdag uit de testen komt. Niemand heeft symptomen, maar het is afwachten. De spelers lijken zich goed aan de afspraken te houden, dat is heel prettig. We praten er veel over met elkaar. Maar dan nog kan het mis gaan, dat is het lastige van dit.”

De blessures en de tegenstander Blessures: tweede doelman Michael Brouwer ontbreekt in de selectie met een handblessure. Ook Giacomo Quagliata is er nog niet bij wegens een spierblessure.Rohat Agca is nog een vraagteken, voor nieuweling Mateo Les komt het duel in Tilburg te vroeg. Navajo Bakboord is langdurig uitgeschakeld. Over Willem II: „Het wordt heel anders dan tegen ADO Den Haag. Willem II heeft bijna hetzelfde team als vorig jaar, wij ook. Zijn kennen ons, wij kennen hen. Ze hebben wel Europees gespeeld afgelopen week, maar daar zijn ze denk ik niet vermoeid van geraakt.” Willem II speelde tegen Niedercorn en won heel overtuigend met 5-0.