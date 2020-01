Wormuth: ‘Zege op Gladbach niet overschatten’

Heracles won dinsdag met 3-1 van de nummer 2 van Duitsland. Een prestatie die niet per toeval tot stand was gekomen, vond Wormuth. „We verdedigen goed, de organisatie stond en de aanvallers speelden met vertrouwen en zonder angst. Als we dan ook nog samen vechten, kunnen we iets bereiken”, zei de trainer.

„Maar het is een duel in de voorbereiding, niet in de Bundesliga. We werken allemaal toe naar de start van de competitie. Voor ons is dat de wedstrijd tegen Emmen. Als we daar zo spelen als vandaag, met dezelfde instelling denk ik dat we kans maken op een resultaat daar.”