Wormuth zegt alvast ‘sorry tegen de fans’: Heracles niet met sterkste ploeg naar AZ

De trainer zegt alvast ‘sorry tegen de fans en iedereen die om Heracles heen staat’, maar de bekerwedstrijd is niet de belangrijkste van de week. De ploeg heeft punten nodig in de strijd om degradatie en die zijn komende week nog te verdienen thuis tegen FC Groningen (zaterdag) en tegen Cambuur (woensdag over een week).

„We willen niet helemaal kapot zijn als we tegen Cambuur de laatste wedstrijd van het jaar spelen. Ons wapen is fit zijn, dat moeten we zo houden”, zegt Wormuth. Hij geeft zijn elftal nog niet prijs, maar de kans is heel groot dat Koen Bucker weer in het doel staat. Of de wedstrijd doordeweeks uit in Alkmaar slecht uitkomt? „We gaan niet zeuren, we nemen het zoals het komt.”