Wormuth ziet geen verschil door corona: ‘Veel voetballers azen nog altijd op geld’

Tim Gilissen werkte de afgelopen weken stug door in het lege Almelose stadion. Het leverde de club behalve de transfer van Cyriel Dessers naar Racing Genk ook de koop op van voormalig huurling Delano Burgzorg (21). En aanvallende middenvelder Rai Vloet (25) en het grote talent Noah Fadiga tekenden een contract. Klaar met jagen en onderhandelen is de technisch directeur nog lang niet. Hij wil nog een spits, een of twee middenvelders en centrale verdedigers.