Wormuth: ‘Zonder hard te spelen, win je niet’

Elftalfoto

Twee wedstrijden

Heracles speelde afgelopen weekeinde twee duels. De ploeg begon zaterdag als altijd met het duel tegen de Almelose selectie (7-1). ,,Dat was een wedstrijd om er in te komen. Weer het gevoel te krijgen van op het veld staan’’, zegt de trainer. Zondag volgde het duel tegen het fysiek sterke Meppen in Herzlake (2-0 nederlaag), een club uit de derde Duitse Bundesliga.

Dat Heracles in Herzlake verloor van de tegenstander die al twee weken langer in voorbereiding is, deed er volgens Wormuth niet toe. ,,Het resultaat is niet belangrijk. Veel belangrijker is dat je leert door te doen. De verdediging moet er staan, dat is het fundament, vandaar komt de rest. Tegen Meppen moesten de verdedigers hard aan het werk en speelden ze beter dan de dag ervoor. We werken er hard aan, praten en discussiëren.’’ Met een lach: ,,Daar houden Nederlandse spelers van.’’