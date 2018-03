Wout Weghorst over Oranje: ‘Samen zorgen voor betere tijden'

,,Vanochtend bij ontbijt nam de trainer het woord en zei dat we er alle drie bijzaten”, doelt Weghorst op de overige selectieplaatsen van zijn teamgenoten Guus Til en Marco Bizot, die ook hun debuut in Oranje maken. ,, Dan ben je trots. Ik denk dat voor elke prof geldt dat het Nederlands elftal het hoogst haalbare is als individu.”

Nieuwe start

Weghorst is nu vooral blij, maar die blijdschap moet volgens de medetopscorer van AZ snel worden omgezet naar prestatie. ,,Na de vreugde en de ontlading nadat ik hoorde dat ik bij voorselectie zat, moeten we nu de nadruk leggen op presteren. Het is een nieuwe groep, een nieuwe start enhopelijk gaat er iets moois ontstaan. Het is mooi dat ik er vanaf het begin bij zit en de bondscoach een rol voor mij ziet weggelegd. Dat is een mooie bevestiging. Het is aan mij om te zorgen dat ik er onderdeel van blijf. En dat we gaan zorgen voor betere tijden dan de laatste periode.”