Wout Weghorst scoorde in alle duels tegen Heracles

Pröpper onzeker voor duel tegen 'best voetballende ploeg'

12 april ALMELO - Het is nog niet zeker of John Stegeman vrijdagavond tegen AZ kan beschikken over Robin Pröpper. De verdediger ontbrak deze week vanwege griep. Kristoffer Peterson is terug uit Zweden, waar zijn zoon werd geboren en staat tegen AZ vrijwel zeker weer in de basis.