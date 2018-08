Wout Weghorst twijfelt over oude club en hoopt op lachende kampioen

Waar eindigt Heracles komend seizoen?

„Het kan twee kanten op, maar ik heb er een goed gevoel bij. Ik ga voor het linkerrijtje en dan de zevende plaats. Er is veel veranderd. De trainer is nieuw, en er zijn veel spelers bij gekomen die ik niet ken. De club is een andere weg ingeslagen, dat is mooi, ik ben benieuwd.”

Je zit zelf bij een Duitse club, hoe anders gaat het er daar aan toe?

„Het is een wereld van verschil. De voorbereiding is zwaar. We trainen vier keer zoveel en tweemaal zo lang als in Nederland, en de accenten liggen ergens anders. Hier gaat het minder over positiespel; de nadruk ligt veel meer op het hoge tempo en omschakelen. De eerste drie weken was ik van half acht tot half acht op de club. Dan trainden we voor het ontbijt, van kwart over tien tot half één en om half vier moesten we nog tien kilometer lopen of met gewichten een berg op. Mijn conditie bleek goed, ik hoefde gelukkig geen sessie over te slaan. Maar overal waar ik ging zitten, kon ik zo in slaap vallen.”