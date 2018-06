Yoëll van Nieff naar Heracles

Heracles grijpt naast Sam Lammers, PSV verhuurt spits aan sc Heerenveen

14 juni PSV verhuurt Sam Lammers (21) komend seizoen aan sc Heerenveen. De spits uit Goirle wordt volgende week gepresenteerd in Friesland en moet nog wel gekeurd worden. Lammers was eerder in de week ook op bezoek bij Heracles Almelo, dat de aanvaller graag had willen huren.