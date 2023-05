Zó bereikte Heracles het kampioenschap: van dik verliezen van PEC tot de toch nog verrassende titel

1. Heracles - ADO Den Haag 4-0

Met een heerlijke vrije trap krult Marko Vejinovic de bal in het ADO-doel. Het is het eerste doelpunt van Heracles in de Keuken Kampioen Divisie. De kersverse degradant wint de openingswedstrijd op overtuigende wijze, het is feest op Erve Asito.

2. Jong FC Utrecht - Heracles 0-3

Stadion Galgenwaard is leeg, op een vol uitvak na. Het is wennen voor Heracles, de eerste ontmoeting met een beloftenteam. Maar het team van trainer John Lammers doorstaat de test. De bezoekers zijn uiterst efficiënt: drie kansen, drie goals.

3. Jong PSV - Heracles 0-3

Een troosteloze ambiance op het Eindhovense trainingscomplex, op een maandagavond. Gelukkig zijn de Almelose fans meegereisd, die de derde overwinning zien. Doelman Michael Brouwer stopt in de laatste minuut nog een penalty.

4. Heracles - MVV 2-2

Weer een maandagavond, ditmaal in Almelo. En het eerste puntenverlies. Heracles voorkomt een nederlaag, door in de slotfase een 2-0 achterstand om te buigen in 2-2. Met dank aan twee doelpunten van de speler in vorm: Emil Hansson.

Volledig scherm Het eerste verlies: bij Jong Ajax. © Pro Shots

5. Jong Ajax - Heracles 4-0

Daar is het eerste verlies. En wat voor een. Op trainingscomplex De Toekomst is Heracles kansloos tegen Jong Ajax, dat deze avond de beschikking heeft over tal van sterke en goede voetballers. Een pijnlijke nederlaag, die Heracles op vijf punten achterstand zet van koploper PEC Zwolle.

6. Heracles - VVV Venlo 5-3

Heracles, afgezakt naar de vijfde plaats, krikt het moraal weer wat op tegen de Limburgse bezoekers. Hoogtepunt van de avond is de basisplaats voor de jonge Holtenaar Sem Scheperman, die zijn debuut opsiert met een fraaie assist.

7. Telstar - Heracles 0-3

Rigino Cicilia en Nikolai Laursen bepalen in de slotfase de eindstand, nadat Hansson - weer hij - in de tweede helft de score heeft geopend voor Heracles. Het is in het stadionnetje in Velsen-Zuid een typisch gevalletje van ‘inpakken en wegwezen’. Heracles stijgt naar plek drie.

8. Heracles - Helmond Sport 2-0

De Duitse dribbelkoning Anas Ouahim begaat in de eerste helft een domme overtreding, die hem zijn tweede rode kaart in het Heracles-shirt oplevert. Met een man minder winnen de Almeloërs, dankzij doelpunten van Lucas Schoofs en Werder Bremen-huurling Abed Nankishi in de slotfase.

Volledig scherm Abed Nankishi scoort de winnende tegen FC Den Bosch. © Pro Shots

9. FC Den Bosch - Heracles 1-2

Terug als koploper voegt Heracles opnieuw drie punten toe aan het totaal. Voormalig Heraclied Joey Konings opent de score, waarna de bezoekers de opgelopen schade herstellen. Met ditmaal de winnende treffer van invaller Abed Nankishi: zijn eerste balcontact levert zijn ploeg de zege op.

10. Heracles - De Graafschap 3-2

De zege levert de ploeg de periodetitel op, maar daar is het Heracles dit seizoen niet om te doen. Het is ook de avond van hét doelpunt van het seizoen: Thomas Bruns kopt, van buiten de zestien meter, heerlijk raak. „Een bewuste kopbal”, zo zegt hij later.

11. PEC Zwolle - Heracles 3-2

Ondanks een knotsgekke slotfase gaat Heracles onderuit in de topper. De Almeloërs staan nog steeds op de eerste plaats, maar de voorsprong slinkt. En pijnlijker: het spel tegen de directe concurrent had wel beter uitgevoerd mogen worden.

12. Heracles - FC Eindhoven 3-0

Met een aangepast strijdplan gaat de ploeg op jacht naar weer een nieuwe zege. Heracles voetbalt niet in de vertrouwde 4-3-3-formatie, maar wil het spel van de tegenstander ontregelen met een 3-4-3-opstelling. Dat pakt goed uit.

13. Almere City - Heracles 3-2

De rust ingaan met een 2-0 voorsprong, maar die na de thee in nog geen vijf minuten tijd uit handen geven. En dan ook nog eens een derde treffer om de oren krijgen. Zo krijgt de avond, na een hoopvol begin, een heel vervelend einde.

Volledig scherm Doelman Michael Brouwer schreeuwt het uit na de 2-1 zege in Tilburg. Een heel belangrijke overwinning. © Pro Shots / Toin Damen

14. Willem II - Heracles 1-2

Na de zeperd in Almere revancheert Heracles zich in Tilburg op perfecte wijze. Tegen het lastige Willem II wordt vlak voor het einde van de reguliere speeltijd de winnende treffer gemaakt. Een heel belangrijke overwinning in de stad van trainer John Lammers.

15. Heracles - NAC Breda 5-1

Eerst op achterstand komen om dan vervolgens ‘gewoon’ met 5-1 te winnen. Heracles doet het. Hoogtepunt is de eerste goal van linksback Ruben Roosken. „Schiet! Schiet! Schiet!”, schreeuwt het publiek. Roosken aarzelt niet en vuurt af.

16. Heracles - TOP Oss 3-0

De zevende thuiszege van Heracles, ditmaal weer eens op een zaterdagavond. Van de tegenstander valt weinig te duchten, maar dat zijn juist de moeilijke wedstrijden. De routiniers op het middenveld gaan elkaar steeds beter vinden.

17. Roda JC - Heracles 1-3

Na de zege in het bekertoernooi wint Heracles opnieuw in Kerkrade, ditmaal in de competitie. Met dank aan ‘stofzuiger’ Lucas Schoofs, die overal en nergens te vinden is op het veld. Zijn rol is van onschatbare waarde voor dit team.

Volledig scherm Sem Scheperman verlaat het veld. Later blijkt dat hij een gebroken kuitbeen heeft opgelopen. © Pro Shots

18. Heracles - FC Dordrecht 8-1

Een knallende afsluiting van het jaar 2022. Met hattricks van Emil Hansson en Samuel Armenteros, de aftocht van de ene publiekslieveling Sem Scheperman (gebroken kuitbeen) en de rentree van die andere: Ismail Azzaoui. Hij heeft dik een jaar langs de kant gestaan met een zware knieblessure.

19. Jong AZ - Heracles 1-1

Op bezoek in een sfeerloos Wijdewormer lijkt Heracles het nieuwe jaar te beginnen met een ‘lucky’ zege. Maar in de slotfase scoort het beloftenteam nog de gelijkmaker. Onnodig puntenverlies, waardoor de ploeg naar de tweede plaats in het klassement zakt.

Volledig scherm Marco Rente verlaat teleurgesteld het veld. Op de achtergrond vieren de spelers van PEC Zwolle feest na de 3-0 winst in Almelo. © Pro Shots

20. Heracles - PEC Zwolle 0-3

De tweede tegenvaller in een maand, waarin de ploeg goede zaken hoopt te doen. Maar daar is in de kraker thuis tegen de nieuwe koploper niets van te merken. De gastheren worden afgestraft, PEC speelt de beste wedstrijd van het seizoen. Op de tribunes neemt het gemor toe.

21. FC Eindhoven - Heracles 1-0

Weer een nederlaag. En dat zelfs tegen negen man (in de slotfase van de wedstrijd). Heracles zit in een dip, de spelers zijn geen schim meer van de voetballers die ze waren in de eerste, succesvolle seizoenshelft. Trainer John Lammers kondigt na afloop maatregelen aan.

22. Heracles - Jong FC Utrecht 6-1

Weer eens een klinkende zege. Maar het is ‘slechts’ tegen de hekkensluiter en de uitslag valt ook nog wat tegen, zo klinkt het in de wandelgangen. De lat ligt hoog in Almelo. Hoe dan ook: de overwinning is goed voor het vertrouwen. Invaller Lasse Wehmeyer scoort tweemaal.

23. VVV Venlo - Heracles 3-1

Volkomen onnodig geven de bezoekers een 1-0 voorsprong weg. VVV wordt geen strobreed in de weggelegd, waardoor de Limburgers het carnavalsweekeinde beginnen met een zege. Kinderlijk eenvoudig wordt Heracles uitgespeeld. De mindere periode weet de ploeg niet te beëindigen.

Volledig scherm MVV-uit was het keerpunt volgens trainer John Lammers. © Pro Shots

24. MVV - Heracles 0-2

„Het keerpunt”, zal trainer John Lammers later zeggen. Heracles sluit een mindere periode af met een zege, die wordt behaald door het collectief. Want in Maastricht laat het team zien een hechte groep te zijn, waarin iedereen voor elkaar knokt.

25. Heracles - Willem II 1-1

Een zwaarbevochten gelijkspel, maar het voelt als een nederlaag. Vooral omdat de bezoekers in de slotfase de gelijkmaker scoren. De Almelose treffer komt op naam van Antonio Satriano, de nieuwe spits die afkomstig is van het beloftenteam van AS Roma.

Volledig scherm Invaller Samuel Armenteros is goed voor drie treffers tegen Telstar. © Pro Shots

26. Heracles - Telstar 7-0

Een zevenklapper. Goed voor het doelsaldo én het vertrouwen. Het team nadert beetje bij beetje de vorm die het in de eerste seizoenshelft had. Als vervanger van de naar de kant gehaalde Satriano scoort Samuel Armenteros driemaal.

27. ADO Den Haag - Heracles 0-3

De bezoekers zijn oppermachtig in de Hofstad, waar ADO geen enkele keer ook maar iets van gevaar weet te stichten. Heracles declasseert de ploeg van trainer Dick Advocaat. ADO kan fluiten naar de periodetitel.

Volledig scherm Voordat het duel tegen Jong AZ kan beginnen, moet de kunstgrasmat sneeuwvrij worden gemaakt. © Pro Shots

28. Heracles - Jong AZ 2-0

De aftrap wordt 45 minuten uitgesteld, want de kunstgrasmat op Erve Asito ligt onder een dik pak sneeuw. Als de sneeuw eenmaal is verwijderd, is het veld moeilijk bespeelbaar. Al glibberend en glijdend boekt Heracles een zege op het sterkste beloftenteam van de competitie.

29. TOP Oss - Heracles 1-5

Als invaller heeft Marko Vejinovic met twee assists en een doelpunt een zeer belangrijk aandeel in de klinkende overwinning in het kleine voetbalstadion. De ervaren middenvelder heeft moeite met zijn reserverol: hij vindt dat hij altijd moet spelen.

30. Heracles - FC Den Bosch 3-2

Een moeizame zege op een ploeg die eerder nog met 13-0 verloor van titelconcurrent PEC Zwolle. In deze wedstrijd doen de vertrouwde spelers weer mee bij de Bosschenaren. Samuel Armenteros mist zijn tweede penalty van dit seizoen.

Volledig scherm Gelijkspel tegen Almere City. In het Almelose kamp denken ze in elk geval: Almere is niet dichterbij gekomen. © Pro Shots

31. Heracles - Almere City 1-1

Een wedstrijd met grote belangen, want met een zege doet Heracles goede zaken richting promotie. Maar de ploeg slaagt er niet in de directe concurrent de genadeklap uit te delen. In het Almelose kamp denken ze in elk geval: Almere is niet dichterbij gekomen.

32. De Graafschap - Heracles 5-3

Een flink gehavend Heracles gaat onderuit. De ploeg moet het doen zonder de succesvolle flankspelers Emil Hansson en de langdurig uitgeschakelde Nikolai Laursen. Driemaal komt Heracles terug van een achterstand, een vierde keer zit er niet meer in.

33. Heracles - Roda JC 1-0

Mooi voetbal is niet meer belangrijk: het eindresultaat telt. Dat is de fase waarin Heracles nu is beland. Een magere overwinning, nota bene dankzij een eigen doelpunt van de bezoekers. Wat geeft het: de ploeg is weer drie punten rijker in de strijd om promotie.

34. Helmond Sport - Heracles 0-1

Het gaat heel moeizaam, maar Heracles wint opnieuw. En weer met slechts 1-0. Een magere, maar o zo belangrijke zege van Heracles. Samuel Armenteros is de enige die het net weet te vinden.

Volledig scherm Promotie is een feit. Thomas Bruns gaat op de schouders. © Pro Shots

35. Heracles - Jong PSV 3-0

Het is feest in Almelo! De zege levert Heracles het ticket naar de eredivisie op. De missie promotie is volbracht. De ontlading en de vreugde zijn groot. Bij Heracles en bij de supporters. Vanaf nu gaat de blik op de titelstrijd.

36. FC Dordrecht - Heracles 1-3

Het behalen van de promotie lijkt de ploeg - nog - geen vleugels te hebben gegeven. Ook nu telt maar één ding: de zege. En wie scoort er tegen de Schapekoppen? De weer volledig herstelde Sem Scheperman. De Holtenaar maakt tegen ‘Dordt’ zijn eerste treffer in het betaalde voetbal.

37. NAC Breda - Heracles 0-3

Dankzij de nederlaag van PEC Zwolle tegen Jong PSV, eerder in de week, staat Heracles voor het eerst sinds 15 januari weer bovenaan in de KKD. Dankzij een beter doelsaldo, maar toch. Ook na het hectische ‘Avondje NAC’ staan de Almeloërs op de eerste plek. De ploeg ligt op koers voor het kampioenschap in de eerste divisie.

38. Heracles - Jong Ajax 0-2

De ploeg begint gespannen aan het duel der duels, de allerlaatste en beslissende. Samuel Armenteros brengt verlichting: 1-0. Het duel ligt even stil na de 2-0 van Lucas Schoofs, omdat er iets op het veld wordt gegooid. Maar iets later dan gepland, knalt het vuurwerk alsnog. De kampioen is bekend: Heracles Almelo.