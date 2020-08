Zo maakt Heracles Almelo het stadion coronaveilig: ‘Maar het doet pijn’

ALMELO – Het is er bij vlagen muisstil, want zingen is verboden. In Erve Asito is anderhalve meter afstand heilig. Alles waar spelers van Heracles mee in aanraking komen, wordt telkens ontsmet. De ballen worden nog tijdens de wedstrijd schoongemaakt. Het resultaat: Het stadion is coronaveilig, maar de sfeer is verdwenen, vinden ze ook bij Heracles. „We leven van volle stadions.”