Zoek de verschillen: Osman scoort op identieke wijze voor Telstar en Heracles

cijferspel Scherp­schut­ters in de schiettent van Heracles

10:17 ALMELO - Als je niet schiet kun je niet scoren, zo luidde een van de vele wijsheden van Johan Cruijff. Bij Heracles hebben dat ze dat tegeltje blijkbaar in de kleedkamer hangen, want het is opvallend vaak raak in de Almelose schiettent.