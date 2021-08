Zoon van Prince Polley naar Heracles

Robin Polley is de zoon van de voormalige spits Prince Polley, die in de jaren ’80 en ’90 uitgroeide tot een heuse cultvoetballer bij Sparta en FC Twente. Robin Polley brak bij niet door bij ADO Den Haag en vervolgde zijn loopbaan daarna bij Dordrecht.

Heracles heeft met Noah Fadiga en Navajo Bakboord al twee rechtervleugelverdedigers. Fadiga maakte een goede ontwikkeling door waardoor de kans groot is dat hij binnen afzienbare tijd op de radar van andere clubs komt. Bakboord is na een kruisbandblessure op de weg terug, maar een basisplaats is op dit moment nog te hoog gegrepen. Met het aantrekken van Polley speelt Heracles al in op eventuele nieuwe ontwikkelingen, zoals de club dat de laatste jaren vaker doet. Spelers worden binnengehaald en in de schaduw klaargestoomd. „Polley wordt gehaald met het oog op de toekomst. Hij heeft interessante voorwaarden om door te groeien en past in onze manier van spelen”, zegt technisch directeur Tim Gilissen.