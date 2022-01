Zorgen bij Heracles: hoe hou je na drie seizoenen pandemie binding met fans en sponsors?

Heracles koerst af op een verlies van 2,5 miljoen euro, waar vorig jaar een winst van 1,7 miljoen euro werd geboekt, zegt Toussaint. „Maar dat was dankzij de transfers van Dessers en Van der Water, anders hadden we dat jaar ook verlies gedraaid. Wie weet verkopen we nu ook spelers. We kunnen het handelen en zijn nog steeds gezond. Maar het valt en staat wel met de binding van de supporters en de sponsors. Als we die houden, kunnen we nog zeker twee jaar zo vooruit.”