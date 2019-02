Zwaardere straf voor Heracles-fans na rellen in binnenstad

ALMELO - Het Hof in Arnhem heeft vijf Heracles-aanhangers zwaardere straffen opgelegd voor hun aandeel in de rel voor de wedstrijd Heracles-FC Utrecht in de Almelose binnenstad, op 11 maart 2017. In één geval is er zelfs sprake van een celstraf voor één week en een taakstraf van 60 uur, te vervangen voor 30 dagen hechtenis.