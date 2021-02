Zwak Heracles heeft complete offday in Waalwijk

Heracles had zondag een complete offday tegen RKC. De ploeg uit Almelo hoopte zich na de thuisnederlaag in oktober te revancheren tegen de Waalwijkers, maar dat lukte in de verste verte niet. Het werd 3-0 en de bezoekers kregen om precies te zijn nul kansen.

De eerste kans van degradatiekandidaat RKC was meteen raak. Na tien minuten spelen, was het Tukker Ola John die Heracles pijn deed en scoorde. De assist kwam op naam van Lennard Daneels, die nog voor rust zelf met een droge knal de 2-0 op het scorebord zette.

Heracles zette daar in de eerste helft helemaal niets tegenover. Of je moet de indraaiende vrije trap van middenvelder Teun Bijleveld meerekenen, maar dat moment leverde amper gevaar op. Verder kwam er geen Heracles-speler in de buurt van RKC-doelman Kostas Lamprou.

Geen Van der Water

Trainer Frank Wormuth miste in Waalwijk Giacomo Quagliata, die geschorst was. Hij was een gemis op de linkerkant. Ismail Azzaoui, smaakmaker van de laatste weken, ontbrak met lichte fysieke klachten. Silvester van der Water was er ook niet bij en zal niet terugkeren in de selectie. Hij staat op het punt naar Orlando SC te vertrekken.

Na rust greep Wormuth in. Hij bracht Sinan Bakis voor Delano Burgzorg, die niet in het spel voorkwam. Later kreeg ook derde spits Adrian Szöke nog speeltijd. De matig spelende Breukers moest het veld ruimen voor Noah Fadiga. Mats Knoester mocht wel blijven staan, al toonde hij zich bij zijn rentree in de basis niet bepaald sterk.

Geen goed voorteken

De voortekenen waren bij de achterstand niet goed voor Heracles: slechts een keer kwam de ploeg terug van een achterstand. Dat was uit tegen Sparta, de Almeloërs sleepten daar een gelijkspel uit het vuur. In Waalwijk lukte dat geenszins. In plaats dat de ploeg terug vocht, kreeg het ook nog de derde om de oren. Het aantal kansen van Heracles? Nul.

Opvallend feitje: AngstgegnerRKC verloor dit seizoen nog niet een keer van een club uit Overijssel. Het team won dus twee keer van Heracles, won van FC Twente en speelde twee keer gelijk tegen PEC Zwolle.

RKC - Heracles 3-0 (3-0)

Score: 11. John 1-0, 23. Daneels 2-0, 75. Van der Venne

Heracles: Blaswich, Breukers (46. Fadiga), Pröpper, Knoester, Hardeveld, Bijleveld, Vloet (82. Lunding) , Schoofs (82. Kiomourtzoglou), De la Torre, Kutucu (60. Szöke), Burgzorg (46. Bakis)

Arbiter: Bax