Zwak Heracles heeft helemaal niets in te brengen tegen Vitesse

ARNHEM - Heracles was zaterdagmiddag in een stil en leeg GelreDome totaal niet opgewassen tegen Vitesse. De ploeg uit Arnhem overklaste de bezoekers op alle fronten: 3-0. Als er niets gebeurt, krijgt de ploeg uit Almelo het loodzwaar dit seizoen.

De transferperiode is komende dinsdag afgelopen en wil Heracles niet door het ijs zakken in de eredivisie, dan moet technisch directeur Tim Gilissen nog flink aan de bank. Versterking op het middenveld en in de aanval is bepaald geen overbodige luxe. Tegen Vitesse creëerde de ploeg amper een kans en ploeterde het zich zwakjes door de avond.

Aanvallers Silvester van der Water en Delano Burgzorg begonnen opnieuw op de bank. Maar met het duo Sinan Bakis en Adrian Szöke wordt het er aanvallend gezien niet spannender of beter van bij Heracles. Ze kregen geen enkele kans. Net als tegen PSV begon trainer Frank Wormuth in Arnhem met vijf verdedigers.

Kans van Vloet

Voor het kamp Heracles was het in ieder geval geen fijne wedstrijd om naar te kijken. Behalve natuurlijk dat het voetbal zonder sfeer en publiek het grootste deel van zijn charme verliest, bracht Heracles niets. Al kreeg Rai Vloet al in de vierde minuut een grote kans, maar de middenvelder schoot naast. Het was de enige grote kans van Heracles.

Tot de 34e minuut hield de Almelose verdediging nog wel aardig stand, maar in drie minuten tijd ging het twee keer fout. Eerst was er de goal van Loïs Openda, na een moment van onachtzaamheid van Heracles-verdediger Marco Rente en alweer drie minuten later maakte Oussama Darfalou er 2-0 van.

Aanvallers

Trainer Frank Wormuth besloot na rust in te grijpen, haalde Rente eraf en bracht een extra aanvaller. Bakis moest naar de kant. Van der Water en Jeremy Cijntje kregen de kans om op het stille strijdtoneel nog iets te forceren. Dat lukte niet. Niet veel later werd ook Szöke gewisseld en mocht Burgzorg het in de spits proberen. Ook hij kon pot breken. Net daarvoor had oud-Heraclied Oussama Tannane er al 3-0 van gemaakt.

Voor liefhebbers van statistieken tot slot: Heracles had 29% balbezit en kreeg een kans. Vitesse kreeg vijf kansen en schoot dertien keer op doel. Een prima samenvatting.

Vitesse - Heracles 3-0 (2-0) Scoreverloop: 34. Openda 1-0, Darfalou 2-0, 63. Tannane 3-0. Heracles: Brouwer, Breukers, Rente (46. Cijntje), Pröpper, Knoester, Hardeveld, Kiomourtzoglou, Vloet, Bijleveld (46 Schoofs), Bakis (46. Van der Water), Szöke (66. Burgzorg) Aantal toeschouwers: 0 Geel: Bijleveld (Heracles), Bero, Tannane (Vitesse) Scheidsrechter: Van den Kerkhof