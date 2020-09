Kamer eist opheldering over giflozingen op basis van oude vergunningen

Hoe het chemisch wondermid­del­tje PFAS veranderde in een milieumon­ster

10 januari Onverwoestbaar en hittebestendig. Een wondermiddel voor de industrie. De chemische stoffen (PFAS) doken overal in ons leven op. In pannen, in regenkleding, in blusschuim. Maar langzaam dringt door dat de stoffen een risico vormen voor mens, dier en milieu. Dat nu bovendien talloze bouwprojecten in Oost-Nederland in gevaar brengt.